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1 час назад

Иностранцы стали реже получать российское гражданство

Lenta.ruиещё 3

Число иностранцев, получивших российское гражданство, сократилось за два первых месяца текущего года на 15 тысяч по сравнению с числом тех, кто стал российским гражданином за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС сл ссылкой на МВД России.

Иностранцы стали реже получать российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так, за январь и февраль нынешнего года, число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации — 84 817», — заявили в ведомстве. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 99 873.

При этом за первые два месяца 2022-го очти на 680 человек больше стало участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В первые два месяца 2021 года таких человек было 8616, а за два месяца текущего года зафиксировано 9293 участника.

Согласно информации МВД, в прошлом году получили российское гражданство на 79 тысяч больше человек, чем в позапрошлом году. Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией. По данным соглашения, подписанного в 2021 году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство России без отказа от своего основного паспорта. Подать заявление на гражданство России смогут все жители Южной Осетии старше 18 лет.

Политика,Законопроекты,Гражданство РФ,Владимир Путин,МВД России,Госдума,
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