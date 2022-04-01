Песков: Россия укрепит свои западные рубежи

Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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Представитель Кремля в интервью телеканалу «Беларусь-1», отрывок которого был показан в пятницу, 1 апреля, напомнил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об укреплении военного потенциала на российских западных границах. И военное ведомство, продолжил Песков, сейчас работает над этим, «разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах».

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем — так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — высказался пресс-секретарь главы российского государства.