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24 минуты назад

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Москву 3 апреля

RT на русском

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетит Москву 3 апреля.

Замгенсекретаря ООН анонсировал визит в Москву
Фото: ReutersReuters

Как пишет РИА Новости, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Я попросил Мартина Гриффитса добиваться достижения гуманитарного прекращения огня на Украине. Он отправится в Москву в воскресенье», — сказал он.

По словам генсека ООН, после этого Гриффитс отправится в Киев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с 2 марта на Украину было доставлено более 6,7 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Политика,Мартин Гриффитс,Михаил Мизинцев,Антониу Гутерреш,НЦУО РФ,ООН,
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