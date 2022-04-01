Берлин вышлет «значительное число» российских дипломатов

Власти Германии планируют выслать «значительное число» сотрудников посольства России в ФРГ. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По информации газеты, немецкие власти также обсуждают возможность отзыва аккредитаций у сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Отмечается, что под «значительным числом» правительство Германии подразумевают около 20 человек. Примерно столько же российских дипломатов недавно выслали Бельгия и Нидерланды. Однако из-за разногласий относительно смысла таких высылок в правительстве Германии окончательного решения по этому вопросу пока не приняли.