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30 минут назад

Берлин планирует выслать «значительное число» российских дипломатов

Елена Прошина

Власти Германии планируют выслать «значительное число» сотрудников посольства России в ФРГ. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Берлин вышлет «значительное число» российских дипломатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Правительство Германии рассматривает возможность высылки из страны "значительного числа" российских дипломатов, подозреваемых в разведывательной работе», — говорится в материале.

По информации газеты, немецкие власти также обсуждают возможность отзыва аккредитаций у сотрудников посольства РФ в ФРГ.

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Отмечается, что под «значительным числом» правительство Германии подразумевают около 20 человек. Примерно столько же российских дипломатов недавно выслали Бельгия и Нидерланды. Однако из-за разногласий относительно смысла таких высылок в правительстве Германии окончательного решения по этому вопросу пока не приняли.

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