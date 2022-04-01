СМИ узнали о планах ФРГ выслать российских дипломатов

В Германии могут принять решение о высылке «значительного числа» сотрудников дипломатических представительств России в ФРГ, которые подозреваются в якобы сотрудничестве со спецслужбами. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники.

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По ее данным, немецкая сторона может пойти на такого меру так же, как это недавно сделали Бельгия и Нидерланды, то есть выслать порядка 20 человек.

В федеральном правительстве, как сообщает издание, пока рассматриваются разные варианты. Окончательное решение должно быть принято по взаимному согласию федеральной канцелярией, министерствами иностранных и внутренних дел, но это пока невозможно. В германском правительстве есть разногласия насчет целесообразности такого шага, говорится в публикации.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Германия выдворила шпиона, который якобы работал под дипломатическим прикрытием в российском консульстве в Мюнхене. Также он был объявлен «нежелательной персоной».

По информации СМИ, аккредитованный дипломат якобы был сотрудником Службы внешней разведки России (СВР). Работник консульства якобы выполнял функции агента по работе с российским академиком.

Дипломат, чье полное имя не разглашается, находился под стражей. Подозреваемый был задержан при расследовании в отношении россиянина Ильнура Н., трудившегося на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии.