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55 минут назад

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Российская Газета

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Армении.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России.

Напомним, накануне президент России провел телефонные разговоры с Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь также шла о ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обеспечении безопасности в регионе.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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