Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Кремля . Лидеры подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России.

Напомним, накануне президент России провел телефонные разговоры с Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь также шла о ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обеспечении безопасности в регионе.