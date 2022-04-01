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25 минут назад

Болгария объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата

Газета.Ruиещё 7

Персоной нон грата объявили в Болгарии первого секретаря посольства России в Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника Филиппа Воскресенского.

Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата
Фото: bulgaria.mid.rubulgaria.mid.ru

Он рассказал, что вечером 1 апреля его вызвали в МИД Болгарии, где вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря российского диппредставительства.

«По заявлениям болгарской стороны, [он] якобы занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом», — отметил дипломат.

По словам Воскресенского, никаких доказательств российскому посольству не предоставили, а дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Болгарию.

Как уточнили в прокуратуре Болгарии, дипломата подозревают в шпионаже.

18 марта посол РФ Элеонора Митрофанова сообщила, что МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. По ее словам, у сотрудников дипмиссии значится формулировка «деятельность, несовместимая с их статусом».

До этого еще двух российских дипломатов также объявили персонами нон грата в Болгарии. Прокуратура республики обвинила сотрудников российской дипмиссии в шпионаже.

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