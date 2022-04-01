В Турции сообщили подробности беседы Эрдогана с Путиным

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Эрдоган выразил надежду на установление мира на Украине в связи с конструктивным ходом встречи делегаций в Стамбуле.

«Президент Эрдоган заявил, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог. Он также заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского», - говорится в сообщении.

Состоявшиеся 29 марта переговоры российско-украинской делегаций стали основной темой беседы Путина и Эрдогана.

Накануне Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В нем он также повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Турции.

29 марта состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Стамбуле. По ее итогам замминистра обороны РФ и член делегации Александр Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлении».