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54 минуты назад

В Турции сообщили подробности беседы Эрдогана с Путиным

Вероника Полынина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что приоритетом Анкары является организация его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана, передает ТАСС.

В Турции сообщили подробности беседы Эрдогана с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Эрдоган выразил надежду на установление мира на Украине в связи с конструктивным ходом встречи делегаций в Стамбуле.

«Президент Эрдоган заявил, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог. Он также заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского», - говорится в сообщении.

Состоявшиеся 29 марта переговоры российско-украинской делегаций стали основной темой беседы Путина и Эрдогана.

Накануне Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В нем он также повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Турции.

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29 марта состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Стамбуле. По ее итогам замминистра обороны РФ и член делегации Александр Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлении».

Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, назвал встречу конструктивной и отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.

Политика,Владимир Зеленский,Александр Фомин,Владимир Мединский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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