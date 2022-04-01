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43 минуты назад

Кремль счел неприемлемой национализацию активов российских компаний

Лера Букина

Принятие решения о национализации дочерних предприятий российских компаний за границей стало бы нарушением международного права. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радио Sputnik.

Кремль счел неприемлемой национализацию активов российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал эти действия неприемлемыми.

«Безусловно, такой план, он очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать... Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», – подчеркнул Песков.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительственных кругах страны, сообщила, что Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.

Сегодня сообщалось, что группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Политика,Дмитрий Песков,Роснефть,Газпром,
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