Кремль счел неприемлемой национализацию активов российских компаний

Принятие решения о национализации дочерних предприятий российских компаний за границей стало бы нарушением международного права. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радио Sputnik.

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Он назвал эти действия неприемлемыми.

«Безусловно, такой план, он очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать... Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», – подчеркнул Песков.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительственных кругах страны, сообщила, что Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.