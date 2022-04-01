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44 минуты назад

Володин назвал оперную певицу Нетребко предательницей

Lenta.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оперную певицу Анну Нетребко предательницей за то, что она осудила действия России на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Володин назвал оперную певицу Нетребко предательницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки», — написал парламентарий.

По его мнению, в случае с Нетребко «жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине». Артистам, которые поддерживают российских военных, Володин выразил благодарность.

1 марта сообщалось, что Баварская государственная опера прекратит работу с оперной певицей за то, что она «недостаточно дистанцировалась» от спецоперации на Украине. После этого артистка написала в соцсетях, что выступает против действий России на Украине.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал критикующих действия России госслужащих покинуть свои посты.

Политика,Анна Нетребко,Вячеслав Володин,Госдума,
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