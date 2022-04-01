Володин обратился к критикующим Россию госслужащим

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин потребовал «кадровых решений» в отношении госслужащих и деятелей культуры, выступающих с обвинениями в адрес России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Свою запись политик озаглавил - «Голос есть, а совести нет». В ней он отметил, что ряд деятелей культуры «убежал в другие страны, в теплые края — переждать».

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«А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» - задался вопросом Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что будет настаивать, чтобы те, кто «находится на обеспечении у государства, а значит — у народа», ушли с руководящих должностей, в том числе в бюджетных учреждениях культуры, образования и здравоохранения.

Этот вопрос не снимает со своей повести и Госдума России, заверил спикер. «Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», - пообещал Володин.

При этом политик поблагодарил тех артистов, которые поддерживают российских военнослужащих.

«Рассказали, что саратовские артисты в эти дни находятся в ростовском военном госпитале, где выступают перед нашими ранеными. На прошлой неделе там же с концертом был Григорий Лепс. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им», - заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции, которые коснулись в том числе и артистов.