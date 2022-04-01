В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии

«Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», — подчеркнул он, добавив что ответственность за «безрассудные» действия ляжет на грузинское руководство.