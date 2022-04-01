В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии

Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем Telegram-канале.
Так сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России. Климов уверен, что это было сделано в ответ на недавние заявления о желании Южной Осетии войти в состав РФ.
«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — написал сенатор.
Климов подчеркнул, что решение грузинских властей присоединиться к санкциям в первую очередь скажутся на грузинском народе.
«Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», — подчеркнул он, добавив что ответственность за «безрассудные» действия ляжет на грузинское руководство.
Напомним, что ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.