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1 час назад

В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии

Никита Бородкин

Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем Telegram-канале.

В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии
Фото: PixabayPixabay

Так сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России. Климов уверен, что это было сделано в ответ на недавние заявления о желании Южной Осетии войти в состав РФ.

«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — написал сенатор.

Климов подчеркнул, что решение грузинских властей присоединиться к санкциям в первую очередь скажутся на грузинском народе.

«Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», — подчеркнул он, добавив что ответственность за «безрассудные» действия ляжет на грузинское руководство.

Напомним, что ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

Политика,Саломе Зурабишвили,Анатолий Бибилов,Андрей Климов,Совет Федерации,
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