Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной

Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по ситуации с Донбассом и Крымом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», — сказал он на брифинге в Нью-Дели по итогам переговоров с главой индийского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО. Министр отметил, что после распада СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.