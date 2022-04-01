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26 минут назад

Лавров: Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу

Никита Бородкин

Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по ситуации с Донбассом и Крымом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», — сказал он на брифинге в Нью-Дели по итогам переговоров с главой индийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Мединский рассказал на видео об итогах переговоров в Стамбуле

Ранее Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО. Министр отметил, что после распада СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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