«Требует глобальных действий»: Лавров высказался о русофобии на Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости на международном уровне решить вопрос с русофобией на Западе. Со стороны Украины же Россия видит «гораздо больше понимания» в ситуации с Крымом . Слова главы российского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров назвал конфискацию Западом частной собственности россиян «государственным бандитизмом». Глава МИД РФ подчеркнул, что таким образом западники отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере. По его словам, речь идет о тех же государствах, что в свое время поддерживали агрессию в адрес Ирака, Ливии и Югославии. Тем не менее, Россия не намерена отказываться от суверенитета и многовековой истории, подчеркнул