Лавров: США не разбираются в национальной идентичности стран, которых они шантажируют

Соединенные Штаты не разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми они разговаривают языком шантажа и ультиматумов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.
"По отношению к таким странам, как Россия, Индия, Китай, и многим другим применять подобного рода [санкционную] политику совершенно бессмысленно. Это только означает, что люди, которые такую политику предлагают и реализуют, а также навязывают свою линию всем остальным, не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми пытаются разговаривать языком шантажа и ультиматумов", - сказал он.
При этом Лавров отметил, что санкционная политика США не повлияет на отношения с Индией.
"У меня такая уверенность есть, безусловно. Партнерство с Индией не пострадает, потому что это партнерство не зависит от каких-то конъюнктурных методов диктата и шантажа", - добавил министр.