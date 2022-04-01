Лавров: США не разбираются в национальной идентичности стран, которых они шантажируют

"По отношению к таким странам, как Россия, Индия, Китай, и многим другим применять подобного рода [санкционную] политику совершенно бессмысленно. Это только означает, что люди, которые такую политику предлагают и реализуют, а также навязывают свою линию всем остальным, не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми пытаются разговаривать языком шантажа и ультиматумов", - сказал он.