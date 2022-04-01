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1 час назад

Лавров: США не разбираются в национальной идентичности стран, которых они шантажируют

ТАСС

Соединенные Штаты не разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми они разговаривают языком шантажа и ультиматумов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.

Лавров: США не разбираются в национальной идентичности стран, которых они шантажируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По отношению к таким странам, как Россия, Индия, Китай, и многим другим применять подобного рода [санкционную] политику совершенно бессмысленно. Это только означает, что люди, которые такую политику предлагают и реализуют, а также навязывают свою линию всем остальным, не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми пытаются разговаривать языком шантажа и ультиматумов", - сказал он.

При этом Лавров отметил, что санкционная политика США не повлияет на отношения с Индией.

"У меня такая уверенность есть, безусловно. Партнерство с Индией не пострадает, потому что это партнерство не зависит от каких-то конъюнктурных методов диктата и шантажа", - добавил министр.

Политика,Сергей Лавров,
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