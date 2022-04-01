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21 минуту назад

Россия и Украина продолжит переговоры 1 апреля

Алиса Селезнёва

Переговоры между российской и украинской делегаций продолжатся в пятницу, 1 апреля. Они пройдут в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщил ТАСС.

Россия и Украина продолжит переговоры 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что переговоры России и Украины продолжаются также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он подчеркнул, что пока никаких окончательных планов и договоренностей между сторонами нет.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины. Российская сторона оценила итоги этого раунда как "позитивное движение вперед". Как отмечалось, на встрече украинская сторона впервые положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь.

По словам главы делегации России Владимира Мединского, предложения Киева содержат положения об отказе Украины от вступления в НАТО и ядерного оружия, а также о фиксации безблокового статуса страны.

Политика,Владимир Мединский,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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