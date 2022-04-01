Россия и Украина продолжит переговоры 1 апреля

Переговоры между российской и украинской делегаций продолжатся в пятницу, 1 апреля. Они пройдут в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщил ТАСС.

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О том, что переговоры России и Украины продолжаются также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он подчеркнул, что пока никаких окончательных планов и договоренностей между сторонами нет.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины. Российская сторона оценила итоги этого раунда как "позитивное движение вперед". Как отмечалось, на встрече украинская сторона впервые положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь.