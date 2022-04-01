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1 час назад

Стало известно время начала переговоров Путина и Эрдогана

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в 16.00 мск 1 апреля, сообщили в канцелярии президента Турции.

Стало известно время начала переговоров Путина и Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ожидается, что президент Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сегодня в 16.00 (время совпадает с московским)», – передает сообщение ТАСС.

Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.

Эрдоган оценил встречу делегаций РФ и Украины в Турции

Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Политика,В мире,Владимир Путин,Совбез ООН,
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