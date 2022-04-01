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46 минут назад

Песков допустил отмену решения поставлять газ за рубли

Лера Букина

В России в дальнейшем могут отменить указ о поставке газа за рубли, однако в настоящее время это самый надежный вариант для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков заверил, что поставки газа из РФ не будут отключать в случае, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля.

«Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — отметил представитель Кремля.

Ранее «Газпром» сообщил, что уведомление о новом порядке расчетов в российских рублях контрагентам он официально направит сегодня, 1 апреля. Там подчеркнули, что компания является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Накануне, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.

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