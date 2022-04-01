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24 минуты назад

В Кремле сообщили, что готовы разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине

ТАСС

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, и, если с его стороны будет желание, в Кремле готовы дать ему необходимые пояснения. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания актера по поводу российской спецоперации на Украине.

Кремль захотел разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит", - сказал представитель Кремля, говоря о словах исполнителя.

"Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал, - добавил Песков. - Если он захочет".

Политика,Жерар Депардье,Дмитрий Песков,
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