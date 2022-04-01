Кремль захотел разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, и, если с его стороны будет желание, в Кремле готовы дать ему необходимые пояснения. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания актера по поводу российской спецоперации на Украине.