Кремль захотел разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, и, если с его стороны будет желание, в Кремле готовы дать ему необходимые пояснения. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания актера по поводу российской спецоперации на Украине.
"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит", - сказал представитель Кремля, говоря о словах исполнителя.
"Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал, - добавил Песков. - Если он захочет".