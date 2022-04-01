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31 минуту назад

Песков опроверг информацию о раке у Путина

Lenta.ru

Информация о том, что президент России Владимир Путин болен раком щитовидной железы и подвергался операциям, связанным с онкологическими заболеваниями, не соответствует действительности. Соответствующие сообщения, появившиеся в ряде СМИ, опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Песков прокомментировал слухи о болезни Путина
Фото: ТАССТАСС

По словам журналиста, официальный представитель Кремля назвал подобные заявления «выдумками и неправдой».

«На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно"», — написал Венедиктов.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Путин находится как никогда в форме. По его словам, все сообщения о якобы имеющихся у российского лидера проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

Политика,Алексей Венедиктов,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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