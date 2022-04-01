Выход России из Совета Европы: в МИДе назвали сумму сэкономленных средств

Россия после выхода из Совета Европы (СЕ) сэкономит 34 миллиона евро. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Дипломат не стал оценивать, насколько критичным будет для организации отсутствие российских взносов, указав, что этим могут заняться в Страсбурге.

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«Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят», — отметил он.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

Россию официально исключили из Совета Европы 15 марта. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

Выход из СЕ предполагает денонсацию Европейской конвенции по правам человека, Устава СЕ и еще четырех конвенций. Членство в СЕ обязывало признать юрисдикцию ЕСПЧ, защищать права граждан в соответствии с его решениями.

Комитет министров Совета Европы (СЕ) приостановил членство РФ в организации. Но без России он просто будет не нужен, так как она остается самой большой страной Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в СЕ.

По словам Толстого, состоялось заседание Постоянного комитета СЕ, где российская делегация пыталась донести позицию Москвы по ситуации вокруг Украины.

"Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации", - заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что без России - самой большой страны Европы - работа СЕ просто теряет смысл.

Ведь без самой большой европейской страны эта организация, по его словам, будет просто невозможна и не нужна.

"Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой.

Теперь, считает политик, именно от Совета Европы будет зависеть возобновление диалога с Россией.

"Мы, русские, меняться не собираемся", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что Россия сама не раз призывала к диалогу. В частности, долгое время просила отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать".

В заявлении Комитета министров СЕ уточнялось, что права России приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций. Сюда входит и Европейская конвенция по правам человека.

Россия не рассматривает возможность возвращения в Совет Европы, если организация не претерпит изменений, заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем это нужным. Но сама жизнь заставит реформироваться, изменить Совет Европы. Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура. Полагаю, что это не случится в ближайшее время, и никаких планов по возвращению в эту структуру у Российской Федерации, у Федерального собрания нет", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что уже давно "идет фундаментальная содержательная деградация и кризис этого института", который вместо выполнения основной своей миссии - создания единого гуманитарного и правового пространства, обсуждения реальной европейской повестки, которая волнует всех, - "превратился в институт политических разборок, продвижения определенных идеологических установок".

"Мне кажется, что этот кризис продолжится, и этот институт уже в том виде, в котором сегодня он существует, он дальше не сможет работать", - считает спикер Совфеда.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что Россия уже давно размышляла на тему того, стоит ли ей находиться в этой организации.

"Пришло, что называется, время "Ч", когда мы заявили о выходе из состава Совета Европы. От этого Россия не перестанет быть крупнейшей европейской страной, она не перестанет быть частью Европы", - подчеркнула спикер.

По мнению Матвиенко, средства в размере 33 млн евро, которые Россия ежегодно выплачивала в Совет Европы, лучше было бы направлять на строительство дополнительных школ в РФ.

15 марта правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ. Согласно резолюции комитета министров Совета Европы, Европейский суд по правам человека продолжит рассматривать жалобы россиян вплоть до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестанет являться одной из участниц Европейской конвенции по правам человека.

После выхода из Совета Европы Россия продолжит выполнять те конвенции, которые считает для себя полезными, одновременно избавившись от ненужного, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, передаёт РИА Новости. В пример политик привела Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), принимавший «политизированные и ничем не обоснованные решения».

Мы со своей стороны будем выполнять все те конвенции, которые мы взяли на себя, те изменения, которые мы внесли. Всё, что полезное, мы оставим в своей практической работе, — подчеркнула спикер Совфеда.

Также Матвиенко допустила появление в СНГ единого суда по правам человека, который, предполагается, заменит ЕСПЧ. По её словам, положения по такому «неполитизированному, объективному» суду уже находятся на стадии согласования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили Совет Европы (СЕ) в послушный инструмент НАТО и Евросоюза. Из-за их русофобской активности эта структура теряет смысл своего существования. По словам дипломата, в организации поставили служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, говорится в комментарии, распространённом внешнеполитическим ведомством.

В результате русофобской активности западников эта структура теряет смысл своего существования, — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия вынужденно покинула Совет Европы, так как страну лишили всех прав представительства.

Совет Европы стал частью пропаганды НАТО и удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Давным-давно все превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили. Именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к обязательному восстановлению в России смертной казни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

«За 20 с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — заявила Москалькова.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что в России не возобновят смертную казнь после приостановки членства в Совете Европы.

По его словам, возобновление практики смертной казни зависит, скорее, не от Совета Европы, а от отношения большинства членов парламента.

Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей криминогенной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о подобном наказании для преступников, он отметил, что данный вопрос очень сложный - он мировоззренческий, философский, нравственный.

"Это никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет", - добавил Медведев (цитата по РИА Новости).

Он напомнил, что в США и Китае от смертной казни, как высшей меры наказания за особо тяжкие деяния, не отказались.

Что касается России, то в нашей стране все будет зависеть от текущей криминогенной ситуации.

"Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но, если что-то изменится в жизни общества, они могут быть пересмотрены", - подытожил зампред Совбеза.

Без России Совету Европы (СЕ) будет нечем заняться и для него остаётся один выход — самораспуститься. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам парламентария, Совет Европы посвятил последнее время критике России и давлению на неё, а без Москвы существование организации станет бессмысленным. Ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) почти единогласно проголосовали за исключение России из СЕ.

Спикер Госдумы напомнил, что при вступлении России в Совет Европы в 1996 году, ожидания были большими. Среди них Володин отметил приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизацию законодательств стран-участниц, а также равноправный диалог суверенных государств. Однако эти ожидания не оправдались, уточнил парламентарий.

В условиях, когда «Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов», диалог «с глухим Западом» стал бессмысленным. Так объяснил спикер Госдумы «правильное» решение России выйти из СЕ.

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остаётся один выход — самораспуститься», — отметил Вячеслав Володин.

По словам парламентария, Россия была в числе 5 крупнейших спонсоров организации. В 2022 году членский взнос в размере 4,2 млрд рублей уплачен не был, а деньги «пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики».

Россия давно уже приняла решение о выходе из Совета Европы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Это решение давно уже было по большому счету принято. И не потому, что нас там то "подвешивали" в правах, то опять возвращали в эти права, а просто потому, что организация деградировала. Она деградировала полностью", - сказал он.

Лавров указал на то, что создавался СЕ как общеевропейская организация, куда входили все без исключения страны Европы кроме Белоруссии, которая являлась наблюдателем.

"Мы помогали ей всячески участвовать в отдельных конвенциях, такое допускается в Совете Европы, но в целом Белоруссия рассматривала возможность присоединения", - уточнил Лавров.

Однако, по словам главы МИД РФ, за последние годы в Совете Европы вся изначальная идея - идея взаимодействия и консенсуса - была подменена русофобской полемикой и риторикой, а работа организации "и все более определялась односторонними интересами Запада, прежде всего натовских стран и стран Евросоюза, которые, используя свое механическое большинство и в ОБСЕ, и в Совете Европы, просто ломали культуру компромисса, навязывали голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения".

"Тем самым [они давали] понять, что они не хотят вообще учитывать наши интересы, они их в грош не ставят и заинтересованы лишь в том, чтобы читать нам нотации и нравоучения. Чем они, собственно, и занимались", - подчеркнул Лавров.