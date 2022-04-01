Захарова отреагировала на ограничение YouTube ее выступлений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тому, что на YouTube начали выносить предупреждения за трансляцию ее брифингов с журналистами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Что дальше? Будут блюрить Лаврова на пресс-конференциях с коллегами? Глава зарубежного МИД отвечает на вопросы, а на Лаврове в этот момент размытые квадраты? Оруэлл был бы доволен», — написала она.

Напомним, YouTube регулярно блокирует новостные и политические российские каналы и телепередачи. По мнению главы комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Россия должна отреагировать на подобное нарушение законодательства страны со стороны видеохостинга.