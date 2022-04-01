Захарова отреагировала на ограничение YouTube ее выступлений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тому, что на YouTube начали выносить предупреждения за трансляцию ее брифингов с журналистами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Что дальше? Будут блюрить Лаврова на пресс-конференциях с коллегами? Глава зарубежного МИД отвечает на вопросы, а на Лаврове в этот момент размытые квадраты? Оруэлл был бы доволен», — написала она.
Напомним, YouTube регулярно блокирует новостные и политические российские каналы и телепередачи. По мнению главы комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Россия должна отреагировать на подобное нарушение законодательства страны со стороны видеохостинга.
Ранее член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что YouTube в последнее время ведет предвзятое отношение к российской аудитории, действуя в интересах Запада. По ее мнению, видеохостинг используют как информационное оружие. Она также отметила, что на площадке публикуют только «откровенно русофобский контент», которому нет альтернативы.