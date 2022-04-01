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1 час назад

«Оруэлл был бы доволен»: Захарова об ограничении YouTube ее выступлений

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тому, что на YouTube начали выносить предупреждения за трансляцию ее брифингов с журналистами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отреагировала на ограничение YouTube ее выступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что дальше? Будут блюрить Лаврова на пресс-конференциях с коллегами? Глава зарубежного МИД отвечает на вопросы, а на Лаврове в этот момент размытые квадраты? Оруэлл был бы доволен», — написала она.

Напомним, YouTube регулярно блокирует новостные и политические российские каналы и телепередачи. По мнению главы комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Россия должна отреагировать на подобное нарушение законодательства страны со стороны видеохостинга.

Ранее член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что YouTube в последнее время ведет предвзятое отношение к российской аудитории, действуя в интересах Запада. По ее мнению, видеохостинг используют как информационное оружие. Она также отметила, что на площадке публикуют только «откровенно русофобский контент», которому нет альтернативы.

Политика,Екатерина Мизулина,Алексей Пушков,Мария Захарова,МИД России,Общественная палата России,Совет Федерации,
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