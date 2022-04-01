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1 час назад

Евросоюз может принять меры против родственников подпавших под санкции россиян

ТАСС

Евросоюз рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК).

Евросоюз может принять меры против родственников подпавших под санкции россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть несколько лазеек, над которыми мы работаем", - отметили изданию в ЕК. В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.

Отмечается, что ЕК сейчас работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Как уточняет издание, речь идет о "промежуточном пакете", направленном на усиление предыдущих рестрикций. Его цель состоит в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций и чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.

По версии газеты, ЕС также рассматривает возможность введения запрета, связанного с экспортом в РФ важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты. Как передает издание, санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля ЕС с РФ сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 года товарооборот между Россией и Евросоюзом составлял €257 млрд.

Политика,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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