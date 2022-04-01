В Крыму «денацифицируют» названия улиц и площадей

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил переименовать улицу Вячеслава Черновола в Армянске в улицу 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном, и которой несколько дней назад указом президента было присвоено звание гвардейской.
«Ознакомился с обращением граждан, возмущенных тем, что в городе Армянске до сих пор есть улица имени Вячеслава Черновола, одного из лидеров украинского националистического движения, основателя так называемого Народного руха Украины. Абсолютно недопустимо, чтобы в российском Крыму оставались символы, посвященные людям, так или иначе связанным с украинским нацизмом, с реализацией проекта Украины как анти-России», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
У нас есть огромное количество настоящих героев, подчеркнул руководитель региона и предложил местным властям провести «ревизию» на предмет выявления других украинских националистических символов в населенных пунктах республики.