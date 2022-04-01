В Крыму «денацифицируют» названия улиц и площадей

«Ознакомился с обращением граждан, возмущенных тем, что в городе Армянске до сих пор есть улица имени Вячеслава Черновола, одного из лидеров украинского националистического движения, основателя так называемого Народного руха Украины. Абсолютно недопустимо, чтобы в российском Крыму оставались символы, посвященные людям, так или иначе связанным с украинским нацизмом, с реализацией проекта Украины как анти-России», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.