Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»

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По его словам, чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе. Эту задачу, по словам Кадырова, им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает бойцов современным американским вооружением.

«Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», - написал глава Чечни.

Он также потребовал от американского президента увеличить поставки этого оружия и даже готов его наградить за это.

«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», - заявил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%. Осталось последнее место, где укрываются бандиты – крупный металлургический комбинат «Азовсталь». Глава Чечни дал оставшимся в городе боевикам один день, чтобы сложить оружие.