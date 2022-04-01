В МИД России назвали невозможным возобновление диалога с НАТО

В текущих условиях нет никакого смысла рассуждать об условиях возобновления контактов с НАТО . Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

«На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится», — заключил он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет поставлять оружие на Украину столько времени, сколько понадобится. Он высказался, что военный блок должен продолжить поставлять вооружение Украине, потому что та «борется за наши ценности, свободу и демократию».