Медведев назвал продовольствие "тихим оружием" России

"Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений — он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году", — цитирует его телеканал "360".