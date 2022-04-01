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2 часа назад

Медведев назвал продовольствие "тихим оружием" России

Газета.Ruиещё 7

Россия является крупнейшим производителем зерновых и экспортером пшеницы, а от поставок из РФ зависит продовольственная безопасность многих стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, российское продовольствие можно назвать "тихим оружием".

Медведев назвал продовольствие "тихим оружием" России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений — он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году", — цитирует его телеканал "360".

Медведев подчеркнул, что хотя против РФ были введены масштабные санкции, продовольственной безопасности страны ничего не грозит. По его словам, разнообразных отечественных продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей.

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