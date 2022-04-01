Путину доложили о ситуации в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал он.

По его словам, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл рано утром 1 апреля.

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