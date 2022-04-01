Путину доложили о ситуации в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал он.
По его словам, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл рано утром 1 апреля.
Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде
Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание началось в результате удара двух украинских вертолётов.
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что пожар на нефтебазе не отразится на стоимости топлива и обеспечении региона топливом.