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1 час назад

Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

RT на русскомиещё 32

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

Путину доложили о ситуации в Белгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал он.

По его словам, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл рано утром 1 апреля.

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание началось в результате удара двух украинских вертолётов.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что пожар на нефтебазе не отразится на стоимости топлива и обеспечении региона топливом.

Политика,Вячеслав Гладков,Николай Шульгинов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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