В МИД РФ заявили о возможности появления рисков в Арктике

Отказ стран Запада от сотрудничества в Арктике грозит накоплением рисков и вызовов мягкой безопасности в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью журналу "Ньюсуик", опубликованном в четверг.

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Корчунов подчеркнул, что "во всех основополагающих и стратегических документах [Арктического совета] закреплен [принцип, согласно которому] Арктика должна оставаться территорией мира, стабильности и конструктивного сотрудничества".

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"Следовательно, этот уникальный формат не должен быть подвержен воздействию каких-либо внерегиональных событий", - подчеркнул Корчунов, комментируя отказ всех стран Арктического совета, кроме России, принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории.

По словам Корчунова, которые журнал приводит на английском языке, действия западных стран "могут привести к накоплению рисков и вызовов мягкой безопасности региона, которыми эффективно занимался Совет".

"В нынешних обстоятельствах первоочередной задачей является защита проектной деятельности Арктического совета с тем, чтобы иметь возможность возобновить [работу] с прежней точки и укрепить сотрудничество, как мы единогласно и вовремя сделали это перед лицом пандемии COVID-19", - отметил он.

Корчунов напомнил, что "из сферы ответственности [Арктического] совета полностью исключены вопросы, касающиеся военной безопасности". При этом он заявил, что "Россия твердо убеждена в том, что в Арктике нет потенциала для конфликта".

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.