Депутат Законодательного собрания Кировской области от «Справедливой России» Альберт Бикалюк на очередном заседании регионального парламента пожаловался на оформление панели, где показываются итоги голосований. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».
По словам депутата там используются черный, красный и желтый цвета - точно такие же, как и на флаге Федеративной Республики Германия. Однако позднее глава пресс-службы Заксобрания Павел Караваев опроверг слова своего коллеги.
«Я не знаю, что он там увидел. У нас цвета красный, жёлтый и зелёный, как на светофоре. Красный - против, зелёный - за, жёлтый - воздержался. То есть они не в цвет германского флага. Что он там увидел - это к нему вопрос», - отметил Караваев.
Альберт Бикалюк несколько созывов был депутатом Кировской городской думы, а в марте 2020 года баллотировался на пост сити-менеджера областного центра.