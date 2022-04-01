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1 час назад

Российский депутат увидел флаг ФРГ на экране с результатами голосования. Видео

Александр Кузьмин

Депутат Законодательного собрания Кировской области от «Справедливой России» Альберт Бикалюк на очередном заседании регионального парламента пожаловался на оформление панели, где показываются итоги голосований. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

По словам депутата там используются черный, красный и желтый цвета - точно такие же, как и на флаге Федеративной Республики Германия. Однако позднее глава пресс-службы Заксобрания Павел Караваев опроверг слова своего коллеги.

«Я не знаю, что он там увидел. У нас цвета красный, жёлтый и зелёный, как на светофоре. Красный - против, зелёный - за, жёлтый - воздержался. То есть они не в цвет германского флага. Что он там увидел - это к нему вопрос», - отметил Караваев.

Альберт Бикалюк несколько созывов был депутатом Кировской городской думы, а в марте 2020 года баллотировался на пост сити-менеджера областного центра.

Политика,Видео,Справедливая Россия,
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