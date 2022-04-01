«Я не знаю, что он там увидел. У нас цвета красный, жёлтый и зелёный, как на светофоре. Красный - против, зелёный - за, жёлтый - воздержался. То есть они не в цвет германского флага. Что он там увидел - это к нему вопрос», - отметил Караваев.