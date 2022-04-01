МИД РФ пообещал ответить на враждебные действия Евросоюза

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что Россия ответить на враждебные действия Европейского союза, сообщает РИА "Новости".
"Действия ЕС без ответа не останутся Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев", - заявил Кобринец.
Он отметил, что в МИД надеются на понимание стран Евросоюза того, что конфронтация с Россией не в их интересах.
"Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю", - заявил Кобринец.
Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ Евросоюза от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.