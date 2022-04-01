МИД РФ пообещал ответить на враждебные действия Евросоюза

"Действия ЕС без ответа не останутся Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев", - заявил Кобринец.

Он отметил, что в МИД надеются на понимание стран Евросоюза того, что конфронтация с Россией не в их интересах.