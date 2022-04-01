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42 минуты назад

МИД России пообещал ответить на враждебные действия Евросоюза

Газета.Ruиещё 1

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что Россия ответить на враждебные действия Европейского союза, сообщает РИА "Новости".

МИД РФ пообещал ответить на враждебные действия Евросоюза
Фото: ТАССТАСС

"Действия ЕС без ответа не останутся Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев", - заявил Кобринец.

Он отметил, что в МИД надеются на понимание стран Евросоюза того, что конфронтация с Россией не в их интересах.

"Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю", - заявил Кобринец.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ Евросоюза от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.

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