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1 час назад

Захарова заявила, что США хотят создать людей среднего рода

Российская Газетаиещё 7

Целью американской администрации становится создание новой категории людей - среднего рода. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона начать выдавать паспорта с отметкой "Х" в графе пол, а также празднование Дня видимости трансгендеров.

Захарова заявила, что США хотят создать людей среднего рода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Миссия "исключительных" создать новых "богоподобных" - вывести людей среднего рода", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Дипломат добавила, что данная идея превратилась в официальную политику Вашингтона. Кроме того, она задалась вопросом, в какое божество верят в США, если уничтожают основы мироздания?

Ранее власти США разрешили гражданам выбирать пол "Х" при получении паспорта. Кроме того, президент Джо Байден поздравил представителей транс-сообщества, назвав их людьми, "созданными по образу Божьему".

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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