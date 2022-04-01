Захарова заявила, что США хотят создать людей среднего рода

Целью американской администрации становится создание новой категории людей - среднего рода. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона начать выдавать паспорта с отметкой "Х" в графе пол, а также празднование Дня видимости трансгендеров.
"Миссия "исключительных" создать новых "богоподобных" - вывести людей среднего рода", - написала Захарова в своем канале в Telegram.
Дипломат добавила, что данная идея превратилась в официальную политику Вашингтона. Кроме того, она задалась вопросом, в какое божество верят в США, если уничтожают основы мироздания?
Ранее власти США разрешили гражданам выбирать пол "Х" при получении паспорта. Кроме того, президент Джо Байден поздравил представителей транс-сообщества, назвав их людьми, "созданными по образу Божьему".