Путин поручил вернуть россиянам деньги за билеты на отмененные рейсы

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что это станет дополнением к мерам государственной поддержки по типу льготных билетов на Дальний Восток и в другие регионы. Путин пояснил, что имеет в виду рейсы в самые загруженные месяцы: с апреля по октябрь.

Также он заявил о необходимости в сжатые сроки обеспечить возврат средств пассажирам несостоявшихся рейсов.

«Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги», — подчеркнул Путин.