Россия запрещает въезд высшему руководству ЕС

РФ вводит запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ об ответных мерах на антироссийские санкционные решения ЕС.
Вербальная нота об ответных мерах на санкции Евросоюза передана в представительство ЕС в Москве.
Россия и впредь будет жестко и неотвратимо отвечать на любые враждебные акции со стороны Евросоюза и его стран-членов, сообщили в дипведомстве.
"Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ", - заявили в МИД РФ.
ЕС, вводя санкции против РФ, ставит под удар своих граждан и стабильность финансово-экономической системы мира, заявили в МИД РФ.