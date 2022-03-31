Россия запрещает въезд высшему руководству ЕС

РФ вводит запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ об ответных мерах на антироссийские санкционные решения ЕС.

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Вербальная нота об ответных мерах на санкции Евросоюза передана в представительство ЕС в Москве.

Россия и впредь будет жестко и неотвратимо отвечать на любые враждебные акции со стороны Евросоюза и его стран-членов, сообщили в дипведомстве.

"Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ", - заявили в МИД РФ.