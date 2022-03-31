Бело-сине-белый "флаг России" призвали признать экстремистским

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность признания экстремистским символом бело-сине-белый "флаг России". Об этом сообщается в Telegram-канале думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
"Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой произвести проверку и рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый "флаг России", который активно используется на провокационных акциях против проведения военной спецоперации на Украине", - говорится в сообщении.
По словам парламентария, "с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих в первую очередь из-за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый альтернативный флаг России - бело-сине-белое полотнище без красной полосы".
"Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран", - добавил политик.
Как отметил Пискарев, дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, является очередным проявлением западных "майданных технологий".
"Мы все помним, что участниками несанкционированных акций протеста в Беларуси также использовался альтернативный флаг, внешне, кстати, похожий на тот, что теперь пытаются навязать нам, отличался только цвет центральной полосы. Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России, это очередной фейк", - подчеркнул депутат.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.