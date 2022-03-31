Мезенцев назвал антироссийское давление доминантой политики ЕС

Доминантой внешней политики ЕС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал агрессивное антироссийское давление.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выступая 31 марта на экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития", он заявил, что еще в начале текущего столетия на укрепление российской государственности Запад начал реагировать наращиваем военной инфраструктуры НАТО, рассчитывая, что это останется без внимания.

"Думали, мы проглотим это так же, как проглотили потерю великой страны и уважения к себе на определенный период нашей истории. Не получилось", - констатировал госсекретарь.

И тогда вдруг стало очевидным, обратил внимание оратор, что "частная собственность - это миф, ничего не стоит, можно отнимать большую или меньшую собственность у граждан России или у лиц, имеющих двойное гражданство, на территории "цивилизованных" европейских стран".