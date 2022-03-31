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1 час назад

Мезенцев назвал антироссийское давление доминантой политики ЕС

Российская ГазетаРоссийская Газета

Доминантой внешней политики ЕС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал агрессивное антироссийское давление.

Мезенцев назвал антироссийское давление доминантой политики ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая 31 марта на экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития", он заявил, что еще в начале текущего столетия на укрепление российской государственности Запад начал реагировать наращиваем военной инфраструктуры НАТО, рассчитывая, что это останется без внимания.

"Думали, мы проглотим это так же, как проглотили потерю великой страны и уважения к себе на определенный период нашей истории. Не получилось", - констатировал госсекретарь.

И тогда вдруг стало очевидным, обратил внимание оратор, что "частная собственность - это миф, ничего не стоит, можно отнимать большую или меньшую собственность у граждан России или у лиц, имеющих двойное гражданство, на территории "цивилизованных" европейских стран".

Более того, подчеркнул госсекретарь Союзного государства, оказалось, что "главенство закона ничего не стоит, потому что политическая целесообразность сиюминутной конъюнктуры антироссийского давления - это есть доминанта всей внешней политики стран Евросоюза и союзников этого международного интегрального объединения".

Политика,Дмитрий Мезенцев,НАТО,ЕС,
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