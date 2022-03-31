Жириновский пошел на поправку

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«Здоровье… Первое. А) он жив. В) Он идет на поправку», - сказал Дегтярев.

Он предложил сплотиться вокруг Жириновского, пока тот выздоравливает, а также заявил, что пророчества политика стали сейчас особенно актуальными.

При этом глава Хабаровского края предостерег однопартийцев от перестановок в ЛДПР, предложив ввести «мораторий на любые движения - и в регионах, и в Москве».

«Потому что Жириновский – он один, держится за руль. Это традиционно. И на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только желать здоровья», - заключил Михаил Дегтярев.

Напомним, что 25 марта в телеграм-канале Mash появилась информация о смерти Владимира Жириновского, ее подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил сообщение и принес извинения за недостоверную информацию, пообещав наказать причастных к ее распространению.