В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
48 минут назад

Жириновский пошел на поправку

Вероника Полынина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал однопартиец Жириновского, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жириновский пошел на поправку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здоровье… Первое. А) он жив. В) Он идет на поправку», - сказал Дегтярев.

Он предложил сплотиться вокруг Жириновского, пока тот выздоравливает, а также заявил, что пророчества политика стали сейчас особенно актуальными.

При этом глава Хабаровского края предостерег однопартийцев от перестановок в ЛДПР, предложив ввести «мораторий на любые движения - и в регионах, и в Москве».

«Потому что Жириновский – он один, держится за руль. Это традиционно. И на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только желать здоровья», - заключил Михаил Дегтярев.

Напомним, что 25 марта в телеграм-канале Mash появилась информация о смерти Владимира Жириновского, ее подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил сообщение и принес извинения за недостоверную информацию, пообещав наказать причастных к ее распространению.

После этого сообщения о смерти Жириновского опровергли Минздрав РФ, ЛДПР и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний предложил Пронюшкину сложить полномочия после случившегося, а также заявил, что СМИ должны удалить недостоверную информацию. Кроме того, в ЛДПР заявили, что подают заявление в Генпрокуратуру, а также готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии.

Политика,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Минздрав РФ,ЛДПР,Госдума,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители