Жириновский пошел на поправку

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал однопартиец Жириновского, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«Здоровье… Первое. А) он жив. В) Он идет на поправку», - сказал Дегтярев.
Он предложил сплотиться вокруг Жириновского, пока тот выздоравливает, а также заявил, что пророчества политика стали сейчас особенно актуальными.
При этом глава Хабаровского края предостерег однопартийцев от перестановок в ЛДПР, предложив ввести «мораторий на любые движения - и в регионах, и в Москве».
«Потому что Жириновский – он один, держится за руль. Это традиционно. И на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только желать здоровья», - заключил Михаил Дегтярев.
Напомним, что 25 марта в телеграм-канале Mash появилась информация о смерти Владимира Жириновского, ее подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил сообщение и принес извинения за недостоверную информацию, пообещав наказать причастных к ее распространению.
После этого сообщения о смерти Жириновского опровергли Минздрав РФ, ЛДПР и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний предложил Пронюшкину сложить полномочия после случившегося, а также заявил, что СМИ должны удалить недостоверную информацию. Кроме того, в ЛДПР заявили, что подают заявление в Генпрокуратуру, а также готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии.