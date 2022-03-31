Переговоры Путина и Зеленского: Кремль назвал условие для встречи

Перед саммитом президентов России и Украины следует завершить работу над текстом договора между сторонами. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование его со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", - пояснил Песков.

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Он не стал обозначать четкие временные рамки.

Комментируя сообщения о возобновлении переговоров 1 апреля, пресс-секретарь российского лидера заметил, что "если это произойдет, мы вас проинформируем".

Москва предлагает провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД. Об этом заявил глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

"Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", – приводит слова Мединского ТАСС.

Он подчеркнул, что возможность заключить мир станет гораздо ближе при условии быстрой работы по договору и нахождению компромисса.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспектах. Он также подчеркнул, что российская сторона получила понятно сформулированную позицию Киева.

Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.

Драги в разговоре с Путиным «выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных «узлов» необходима встреча с президентом Зеленским», о которой тот и сам не раз просил с начала спецоперации России, передает РИА «Новости».

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«Ответ (Путина) был: время еще не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперед», – сказал премьер.

Тогда Драги спросил, «когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня», так как «главное сейчас (...) продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня».

«(Ответ был) «Условия еще не созрели». Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», – добавил политик.

По словам Драги, российский лидер сообщил ему также, что сделаны «маленькие шаги вперед на переговорах».

«И действительно позиции сторон по многим проблемам немного сблизились», – констатировал он.

Премьер также подчеркнул, что в связи с последним развитием событий на Украине надо прежде всего говорить о фактах, и отметил, что на данный момент еще существует «много скептицизма».

Также, по мнению Драги, то, что Италию хотят видеть в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия, является «положительным фактором», передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию их возможной встречи.

"Я настроен решительно провести переговоры с Путиным и Зеленским. Я им скажу, что наша цель сейчас - организовать их встречу как можно скорее. Надеюсь, что мы сможем согласовать дату встречи Путина и Зеленского, мы готовы ее организовать", - приводит в четверг агентство Anadolu слова Эрдогана, сказанные им турецким журналистам по возвращении из Узбекистана.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара готова стать одной из стран - гарантов безопасности Украины.

"Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Мы воспринимаем такую инициативу позитивно, однако необходим детальный анализ [этого предложения]", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он готов обсуждать с РФ нейтральный статус, однако стране нужны гарантии безопасности, которые должны дать иностранные государства. Украина рассматривает в этом качестве членов Совета Безопасности (СБ) ООН, а также Германию, Израиль, Канаду, Турцию и Италию.

Оснований для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сначала должны быть достигнуты договоренности на переговорах представителей двух стран, пояснила она, отметив, что российская сторона на это надеется.

"Только после этого можно вести речь о возможной встрече президента Путина и президента Зеленского, - отметила спикер. - Сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки".