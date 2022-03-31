Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщила пресс-служба Кремля в четверг, темой бесед стала ситуация в Нагорном Карабахе.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в тексте сообщения.

26 марта Минобороны РФ заявило, что войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. В воскресенье вечером оборонное ведомство России сообщило, что Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фарух (Парух) Нагорного Карабаха.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.