Путин поручил выстраивать политику исходя из того, что санкционное давление сохранится

Правительство России, регионы, Центробанк должны выстраивать свою деятельность исходя из того, что санкционное давление на страну сохранится, как это было и в предыдущие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
"От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Более того, конечно, будет искать все новые поводы для санкций, именно поводы", - констатировал он.
Поэтому, продолжил глава государства, рассчитывать на изменение таких подходов, во всяком случае, в ближайшее время, не стоит.
"В этой связи прошу правительство, Банк России, субъекты Федерации при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов, ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было и в предыдущее десятилетие, сохранится. Такова объективная реальность", - указал Путин.
Президент сообщил, что проведет серию совещаний по ситуации в различных областях отечественной экономики.
Глава государства напомнил, что на прошлой неделе обсуждал с представителями ведомств ситуацию в строительной и жилищной сферах.
"Сегодня продолжим наш цикл отраслевых совещаний. На повестке положение дел в авиационной отрасли, которая играет важнейшую роль в развитии российской промышленности, ее высокотехнологичных направлений, и, конечно, имеет особое значение для транспортного сообщения, для связанности регионов нашей огромной страны", - сказал Путин.