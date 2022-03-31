Путин поручил выстраивать политику исходя из того, что санкционное давление сохранится

Правительство России, регионы, Центробанк должны выстраивать свою деятельность исходя из того, что санкционное давление на страну сохранится, как это было и в предыдущие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.