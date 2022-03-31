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31 минуту назад

Власти Калининграда ответили на призыв Киева закрыть границы с Россией

Елена Прошина

Калининградские власти разочарованы, что политические мотивы для Киева, призвавшего Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией и Белоруссией, поставлены выше экономической целесообразности, но готовы к любым сценариям. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства города Дмитрий Лысков, передает «РИА Новости».

Власти Калининграда ответили на призыв Киева закрыть границы с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что Киев попросил Польшу и страны Балтии закрыть границы с Белоруссией и РФ. Власти Литвы ожидают решения Евросоюза по этому поводу.

«Как мы уже недавно комментировали заявление литовской стороны об ожидании их решения Евросоюза в целом по возможному закрытию транзита российских грузов через Литву, то же самое мы можем, соответственно, ответить украинской стороне. Кроме разочарования и сожаления о том, что политические мотивы были поставлены выше общей экономической целесообразности, сказать особо нечего», — сказал Лысков.

По его словам, Калининград готов к негативному развитию событий. В частности, Лысков отметил, что усиливается паромный флот и портовые мощности, готовится аэропорт — в будущем он может взять на себя часть грузопотока.

«Однако мы все же рассчитываем на благоразумие наших соседей, на то, что подобное решение будет не принято. Но мы готовы», — подчеркнул он.

Напомним, что 26 февраля Украина закрыла свои границы с Россией и Белоруссией. Сейчас же власти Киева пытаются призвать к тем же действиям Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Политика,Дмитрий Лысков,ЕС,
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