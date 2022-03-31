Власти Калининграда ответили на призыв Киева закрыть границы с Россией

«Как мы уже недавно комментировали заявление литовской стороны об ожидании их решения Евросоюза в целом по возможному закрытию транзита российских грузов через Литву, то же самое мы можем, соответственно, ответить украинской стороне. Кроме разочарования и сожаления о том, что политические мотивы были поставлены выше общей экономической целесообразности, сказать особо нечего», — сказал Лысков.