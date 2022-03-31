В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
45 минут назад

Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Президент России Владимир Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу. По мнению главы государства, такой сценарий может развиться сразу за продовольственным кризисом, передает в четверг, 31 марта, ТАСС.

Путин: после продовольственного кризиса последует миграционный
Фото: AP PhotoAP Photo

Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний военно-промышленного комплекса США возрастает, пояснил Путин.

По мнению российского президента, капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития европейские регионы.

«Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ», — сказал Путин.

Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест, добавил он. За продовольственным кризисом неизбежно возникнет волна миграции, считает Путин.

Ранее президент поручил перевести платежи за российский газ в рубли для недружественных стран.

По словам Путина, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Политика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители