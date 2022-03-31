Путин: после продовольственного кризиса последует миграционный

Президент России Владимир Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу. По мнению главы государства, такой сценарий может развиться сразу за продовольственным кризисом, передает в четверг, 31 марта, ТАСС.

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Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний военно-промышленного комплекса США возрастает, пояснил Путин.

По мнению российского президента, капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития европейские регионы.

«Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ», — сказал Путин.

Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест, добавил он. За продовольственным кризисом неизбежно возникнет волна миграции, считает Путин.

Ранее президент поручил перевести платежи за российский газ в рубли для недружественных стран.