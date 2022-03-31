В Совфеде обвинили менеджеров магазинов в госизмене

Не знаем, что ли, как наказывать? Знаем. Вопрос, почему до конца не доводим. Всё же просто. И дальше, после таких разбирательств, проверок, надо всё доводить до конца, по возможности оперативно, чтобы отбить любую охоту. Люди, которые хотят на этом нажиться в данный момент, заработать чуть побольше, они говорят: мы бизнесмены, у нас главный критерий — прибыль. Ничего подобного, друзья. Вы не просто бизнесмены, вы ещё и граждане нашей страны, — говорит Климов.