Появились новые сведения о состоянии Жириновского

«Жириновский — это единоначалие, на том партия и стоит. Надо мораторий на любые движения в регионах и в Москве в партийных органах наложить. Он один держится за руль, и на этом мы стоим», — заключил Дегтярев, добавив, что вся страна желает руководителю ЛДПР здоровья.