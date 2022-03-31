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53 минуты назад

Появились новые сведения о состоянии Жириновского

Lenta.ruLenta.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с начала февраля находится в больнице, идет на поправку. Новые сведения о состоянии политика появились у губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщает KP.RU в Telegram.

Появились новые сведения о состоянии Жириновского
Фото: ТАССТАСС

По мнению главы региона, сторонникам Жириновского, а также членам партии необходимо сплотиться вокруг него и не заниматься перестановками внутри политсилы, пока он не выздоровел.

«Жириновский — это единоначалие, на том партия и стоит. Надо мораторий на любые движения в регионах и в Москве в партийных органах наложить. Он один держится за руль, и на этом мы стоим», — заключил Дегтярев, добавив, что вся страна желает руководителю ЛДПР здоровья.

Политика,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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