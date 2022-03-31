Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после своего возвращения из Узбекистана, пишет РИА Новости.
По словам президента Турции, в настоящий момент необходимо сконцентрироваться на вопросе временного прекращения обоюдного огня.
«На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: «Наша цель — собрать вас вместе как можно скорее». В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня», — заявил Эрдоган.
Ранее турецкий лидер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы президенты обсудили ситуацию вокруг Украины. Эрдоган рассказал Зеленскому, что на саммите лидеров НАТО он настаивал на поддержке территориальной неделимости Украины.