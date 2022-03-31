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1 час назад

Глава Хабаровского края обнародовал совет Жириновского США

Алиса Селезнёва

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев разместил в своем Telegram-канале совет, который дал США по поводу Украины лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Обнародован совет Жириновского США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава региона заявил, что с 2005 года работает над книгами о предсказаниях Жириновского. Он начал публиковать в Telegram-канале выдержки из своей книги «Пророк 2.0», где собраны уже «начавшие сбываться пророчества» лидера ЛДПР за 2015-2021 годы.

По словам Дегтярева, сегодня он решил привести совет Жириновского США, который также «зафиксирован» в его книге.

«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к черту из всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад», - процитировал он слова лидера ЛДПР.

Жириновский также подчеркивал, что США «нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу».

25 марта в СМИ появилась информация о смерти Владимира Жириновского, который ранее был госпитализирован с коронавирусом. Эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил сообщение о смерти политика и принес извинения.

Сообщения о смерти Жириновского опровергли Минздрав РФ, ЛДПР и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний предложил Пронюшкину сложить полномочия после случившегося, а также заявил, что СМИ должны удалить недостоверную информацию.

Кроме того, в ЛДПР заявили, что подают заявление в Генпрокуратуру, а также готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии.

Политика,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Минздрав РФ,ЛДПР,Госдума,
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