Обнародован совет Жириновского США

Ранее глава региона заявил, что с 2005 года работает над книгами о предсказаниях Жириновского. Он начал публиковать в Telegram-канале выдержки из своей книги «Пророк 2.0», где собраны уже «начавшие сбываться пророчества» лидера ЛДПР за 2015-2021 годы.

По словам Дегтярева, сегодня он решил привести совет Жириновского США, который также «зафиксирован» в его книге.

«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к черту из всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад», - процитировал он слова лидера ЛДПР.

Жириновский также подчеркивал, что США «нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу».

25 марта в СМИ появилась информация о смерти Владимира Жириновского, который ранее был госпитализирован с коронавирусом. Эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил сообщение о смерти политика и принес извинения.

Сообщения о смерти Жириновского опровергли Минздрав РФ, ЛДПР и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний предложил Пронюшкину сложить полномочия после случившегося, а также заявил, что СМИ должны удалить недостоверную информацию.