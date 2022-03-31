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2 часа назад

Мишустин объявил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

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Правительство Российской Федерации с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение полугода. Об этом сообщил на заседании кабинета министров глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин объявил мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
Фото: ТАССТАСС

«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода. И коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», - заявил российский премьер.

Как сообщает глава правительства РФ, такое решение дает возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, найти новые источники дохода и наладить свои дела.

Михаил Мишустин добавил, что исключение будет сделано должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в единый реестр проблемных активов.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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