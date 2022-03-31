Лавров обсудил взаимодействие с и.о. главы МИД Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы двустороннего взаимодействия с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.
«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Также стороны обсудили урегулирование ситуации в Афганистане и содействие постконфликтному восстановлению страны.
Ранее Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*.