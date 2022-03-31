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36 минут назад

Лавров обсудил двустороннее взаимодействие с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана

RT на русскомRT на русском

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы двустороннего взаимодействия с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.

Лавров обсудил взаимодействие с и.о. главы МИД Афганистана
Фото: арар

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также стороны обсудили урегулирование ситуации в Афганистане и содействие постконфликтному восстановлению страны.

Ранее Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Талибан,ООН,
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