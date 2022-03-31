Путин поручил помощнику разъяснить ФРГ механизм оплаты за газ в рублях

«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», - указал пресс-секретарь.

«Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается приверженной всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам: и по количеству, и по цене», - отметил представитель Кремля.

Россия 23 марта объявила о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Большинство европейских стран раскритиковали данную инициативу. В частности, не одобрили условия итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они объяснили это тем, что их контракты с «Газпромом» не предусматривают смену валюты расчета. Кроме того, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в ходе саммита G7 страны — члены организации назвали решение Москвы неприемлемым.