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37 минут назад

Путин поручил своему помощнику разъяснить ФРГ механизм оплаты за газ в рублях

Лера Букина

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин должен связаться с немецкой стороной для разъяснения механизма оплаты газа за рубли. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин поручил помощнику разъяснить ФРГ механизм оплаты за газ в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что беседа состоялась 30 марта.

«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», - указал пресс-секретарь.

Песков также заявил, что накануне вечером

Орешкин связался с Кукисом и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».

«Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается приверженной всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам: и по количеству, и по цене», - отметил представитель Кремля.

Россия 23 марта объявила о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Большинство европейских стран раскритиковали данную инициативу. В частности, не одобрили условия итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они объяснили это тем, что их контракты с «Газпромом» не предусматривают смену валюты расчета. Кроме того, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в ходе саммита G7 страны — члены организации назвали решение Москвы неприемлемым.

Политика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Максим Орешкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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