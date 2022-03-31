В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
39 минут назад

Премьер Италии пересказал слова Путина об условиях прекращения огня на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Президент России Владимир Путин сказал в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня на Украине еще не созрели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянского кабмина.

Раскрыты слова Путина об условиях прекращения огня на Украине
Фото: ReutersReuters

Кроме того, Драги рассказал о мнении российского лидера о возможности его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам итальянского премьера, Путин заявил, что время для этого еще не наступило.

Телефонный разговор Путина и Драги состоялся в среду, 30 марта, по инициативе итальянского премьера. Стороны обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.

Bloomberg: Путин смягчил свои требования по покупке газа за рубли

В тот же день глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что в результате переговоров, прошедших в Стамбуле, Украина впервые зафиксировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Он также сообщил, что власти Киева передали российской стороне зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Политика,Владимир Зеленский,Марио Драги,Владимир Мединский,Владимир Путин,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители