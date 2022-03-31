Раскрыты слова Путина об условиях прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин сказал в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня на Украине еще не созрели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянского кабмина.

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Кроме того, Драги рассказал о мнении российского лидера о возможности его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам итальянского премьера, Путин заявил, что время для этого еще не наступило.

Телефонный разговор Путина и Драги состоялся в среду, 30 марта, по инициативе итальянского премьера. Стороны обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.